Johan van de Gronden vertrekt bij KWF

Na vijf en een half jaar aan het roer van KWF Kankerbestrijding treedt directievoorzitter Johan van de Gronden per 1 januari 2024 terug.

Van de Gronden blijft bij KWF tot een geschikte opvolger is gevonden. Het proces voor deze opvolging is inmiddels gestart. Carla van Gils blijft aan als bestuurder.

Stokje overdragen

Van de Gronden: “De afgelopen jaren zijn we een nieuwe weg ingeslagen: de patiënt centraal, meer aandacht voor preventie, veel meer aandacht voor de kwaliteit van leven inclusief de zo hard nodige psychosociale ondersteuning en omarming van palliatieve zorg. Het fundament van wetenschappelijk onderzoek zien we nu veel meer als een middel om een doel te bereiken waar een patiënt concreet baat bij heeft. Voor mij een goed moment om met gerust hart het stokje over te dragen.”

Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van toezicht: “Johan heeft een enorme bijdrage geleverd aan KWF. Zijn leiderschap gekoppeld aan de formulering van een nieuwe strategie en het invoeren van een nieuwe organisatie- en werkvorm heeft een grote positieve invloed gehad op de continuïteit en impact van KWF.”