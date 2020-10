Jolanda Buwalda nieuwe voorzitter raad van toezicht Vilans

Jolanda Buwalda neemt het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van kennisorganisatie Vilans over van Elmer Mulder, die de afgelopen vijf jaar voorzitter was. Buwalda wil in haar termijn de ingezette lijn van verbinding tussen verschillende sectoren doorzetten.

‘In turbulente tijden heeft Vilans goed positie gepakt als dé kennisorganisatie voor de langdurige zorg.’, zei Mulder bij zijn afscheid. Mulder was sinds 18 maart 2015 voorzitter raad van toezicht van Vilans. ‘In die vijf jaar heeft Vilans veel veranderingen doorgemaakt. We moesten vaak onze positie bepalen. Zijn we er alleen voor alle zorgprofessionals of ook rechtstreeks voor de client? Zijn we een marktpartij of semipubliek? Doen we aan practice based of evidence based kennis? In al die dynamiek heeft de raad van bestuur van Vilans altijd met passie en power de juiste keuze weten maken. Altijd in constructief overleg met ons als toezichthouders.’

Buwalda

Jolanda Buwalda startte per januari 2016 als nieuw lid van de RvT. Ze is bestuursvoorzitter van vvt-organisatie Omring en was daarvoor werkzaam in het publieke domein en de gezondheidszorg in Amsterdam. Ze vervult daarnaast toezichthoudende en commissiewerkzaamheden inzake arbeidsmarkt, governance en zorg.

Care en cure

Over het voorzitterschap van Mulder zegt ze: ‘Elmer was in zekere zin een bijzondere keuze, gezien zijn lange staat van dienst in de ziekenhuiswereld. De cure en care zijn verschillende werelden met eigen dynamieken, maar Elmer heeft als ambassadeur bijgedragen verbinding tussen de medische wereld en de wereld van de langdurige zorg.’

In haar termijn wil Buwalda die ingezette lijn van verbinding tussen verschillende sectoren doorzetten. ‘Continuïteit is belangrijk. Die beweging naar evidence based kennis zetten we door met de uitbouw van de kennisinfrastructuur en verbinding met de academische netwerken. Ook de beweging die we hebben ingezet om niet zozeer digitaal te worden maar juist meer te zijn, met een digitaal fundament, zal voortgezet worden. Ook in tijden van Corona blijkt Vilans betekenisvol te zijn. Voor professionals, bestuurders en beleid met haar praktische en communicatieve ondersteuning.’

Vacature

De huidige raad van toezicht bestaat uit Buwalda als voorzitter en de leden Maurice van den Bosch (hoogleraar Radiologie, UMC Utrecht), Kees Donkervoort (directeur van KPN Health) en René Smit (bestuurder ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen). Er staat een vacature open voor een vijfde lid.