Jongeren in Tiel worden ‘dementievriendelijk’

Het programma richt zich specifiek op jongeren en is in 2016 opgezet door Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS.

Focus op jeugd

Met behulp van onder andere VR brillen, konden studenten op het ROC ook zelf ervaren hoe het is om dementie te hebben. Door het spelen van een levensgroot ganzenbordspel gingen ze met elkaar in gesprek over dementie en leerden ze de signalen van dementie herkennen. Ook gingen studenten aan de hand van een fototentoonstelling met elkaar in gesprek over dementie.

Katherine Ruitinga van Alzheimer Nederland: “Het is mooi dat nu ook jonge mensen op een laagdrempelige manier leren hoe ze om moeten gaan met dementie. Ze hebben de toekomst en zijn cruciaal voor de dementievriendelijke samenleving.”