‘Jongeren missen respect in jeugdzorg’

Vooral het aantal jeugdige cliënten dat een beroep op de vertrouwenspersoon doet is sterk gestegen. De cliënten klagen onder meer over het cameratoezicht in de gangen, de woonkamer, de keuken en soms slaapkamers. Jongeren vertellen ook dat hun kamers worden doorzocht op drugs en alcohol, en dat hun mobiele telefoons worden ingenomen.

Voor alle vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp geldt volgens Jeugdstem dat dit niet mag, behalve in noodsituaties. De organisatie schrijft in het jaarverslag over 2022 dat hierover ruim honderd signalen zijn afgegeven, een stijging van 75 procent tegenover 2021. “Enkele klachten waren dermate ernstig dat ze aan de inspectie gemeld zijn.”