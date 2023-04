Jongeren nemen veel meer medicijnen tegen schurft

Bijna 10.000 jongeren kregen vorig jaar ivermectine. Dat middel is toegelaten tegen schurft en zit sinds november in het basispakket, waardoor de zorgverzekering het vergoedt. Vergeleken met 2021 is het aantal gebruikers met 1600 procent gestegen. Apothekers meldden in februari een tekort aan ivermectine door de schurftgolf.

Een ander middel tegen schurft, permetrine, werd vorig jaar aan 40.000 mensen voorgeschreven, een toename van 92 procent.

Enorme jeuk

Onderzoeksinstituut Nivel meldt dat het aantal schurftbesmettingen in oktober 2021 begon op te lopen. Schurft wordt veroorzaakt door de schurftmijt, die gangetjes graaft onder de huid. Dat kan enorme jeuk geven, met name ’s nachts en bij warm weer.

Het gebruik van andere geneesmiddelen is volgens SFK nauwelijks veranderd. Ongeveer 210.000 mensen gebruikten een ontstekingsremmer, zoals ibuprofen of diclofenac. Dat is 2,4 procent meer. Het gebruik van allergiemiddelen daalde met 5,6 procent, middelen tegen eczeem werden 2,7 procent meer gebruikt. (ANP)