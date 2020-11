Jopie Nooren verlaat bestuur Barteméus

Jopie Nooren treedt per 1 maart 2021 af als voorzitter van de raad van bestuur van Bartiméus. Nooren gaat werken aan de Hogeschool van Amsterdam, als voorzitter van het college van bestuur.

Jopie Nooren werkte acht jaar aan de ontwikkeling van Bartiméus, een expertiseorganisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn. “Ik heb met trots en voldoening gewerkt voor Bartiméus”, blikt Nooren terug. “De veerkracht en ambitie van de organisatie hebben mij enorm veel energie gegeven. Energie die ik heb ingezet om samen met Bartiméus en Bartiméus Fonds te werken aan 100% leven voor mensen met een visuele beperking. Het afgelopen jaar heeft daaraan een extra dimensie toegevoegd als gevolg van de coronapandemie. Daarin heb ik in Bartiméus een organisatie gezien die de toekomst met veel vertrouwen tegemoet kan treden.”

HvA

Nooren gaat komend voorjaar aan het werk als voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). “Vanuit mijn nieuwe rol bij de Hogeschool van Amsterdam blijf ik Bartiméus met gepaste trots volgen en zal ik waar mogelijk blijven werken aan een toegankelijke en inclusieve wereld voor mensen met een visuele beperking.”

Aderlating

De raad van toezicht en raad van bestuur zijn Nooren zeer erkentelijk voor haar inzet voor Bartiméus. Voorzitter van de raad van toezicht Jaap Smit: “Jopie’s vertrek is een aderlating voor Bartiméus en tegelijkertijd een felicitatie aan haar adres waard. Met grote inzet en professionaliteit heeft zij gedurende acht jaar de organisatie geleid en ‘mee op reis genomen’ naar een bestendige toekomst. We zijn Jopie daar zeer erkentelijk voor en wensen haar alle succes en plezier toe in deze mooie volgende stap.”

Vacature

In november vorig jaar trad Jan Naaktgeboren aan als lid van het toen tweekoppig bestuur van de raad van bestuur van Bartiméus. De raad van toezicht zal zich buigen over de invulling van de vacature die met het vertrek van Jopie Nooren ontstaat in de raad van bestuur van Bartiméus.