Jos Merx nieuwe bestuurder De Zorggroep

De Zorggroep is de grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg. De organisatie (5500 medewerkers) geeft onder meer thuiszorg en heeft vele woon- en zorgcentra voor ondersteuning, zorg en behandeling.

Leidinggevende posities

Merx heeft diverse eindverantwoordelijke leidinggevende posities gehad, zowel in de commerciële sector als in de zorg. Zo was hij in een groot internationaal familiebedrijf eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van drie bedrijven die waren gelieerd aan de gezondheidszorg. Vervolgens werd hij lid van de raad van bestuur bij een vvt-instelling. Nu werkt hij bij adviesbureau P5Com, waar hij interim directie- en bestuursopdrachten vervult. Het primaire aandachtsveld bij De Zorggroep zal de de (interne) bedrijfsvoering zijn.

Visie en strategie

Merx over De Zorggroep: “Mijn eerste indruk van de organisatie is erg goed. Er ligt een uitgesproken visie en strategie, waarin gestreefd wordt naar vitale gemeenschappen. Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn rol in de raad van bestuur aan de implementatie hiervan bij te kunnen bijdragen.”