Jungle aan zorgpolissen geslonken

In vijf jaar tijd is het aantal basisverzekeringen gedaald van 72 naar 55. Dit komt vooral doordat allerlei labels van grote verzekeraars zijn geschrapt. VWS en de NZa hadden in de afgelopen jaren in navolging van bijvoorbeeld de Consumentenbond opgeroepen het aanbod van vrijwel gelijke zorgverzekeringen terug te brengen.

Divers aanbod

De diversiteit van het aanbod is tussen 2015 en 2020 juist wel toegenomen, stelt Equalis. Er zijn nu namelijk 11 in plaats van 9 verzekeringsconcerns die zorgpolissen aanbieden. Zo nam IptiQ (dochter van het Zwitserse Swiss Re) vanaf het jaar 2018 de labels Promovendum, National Academic en Besured over van VGZ. Het Maltese EUcare nam per 2019 het risico over van intermediairlabel Aevitae.

Het aantal verschillende te kiezen opties op basis van verschillende vergoedingen en kortingen is gestegen van 30 in 2017 en 2019 naar 39 dit jaar, melden de onderzoekers. Volgens Equalis is er nog steeds wel sprake van gelijkende polissen met verschillende prijzen die worden aangeboden door hetzelfde concern. Dat zou komen door verschil in service en distributie.

Minister Martin van Rijn roemt het diversere aanbod. “Het is goed nieuws, want dit impliceert dat verzekerden meer echte keuzes hebben.”

Collectiviteiten

De onderzoekers zien ook dat er minder mensen een collectieve zorgverzekering (63 in plaats van 67 procent in 2016) hebben en het aantal beschikbare collectiviteiten is afgenomen van 64.000 tot 47.000. In de afgelopen jaren is ontmoedigd om een collectiviteit te vormen zonder dat er zorginhoudelijke afspraken worden gemaakt. Volgens Equalis constateren ze dat bij ongeveer 89 procent van de collectiviteiten wel zorginhoudelijke afspraken worden gemaakt.

Volgens Equalis kan geen van de collectiviteiten aantonen dat hun zorginhoudelijke afspraken de korting op de premie terugverdienen. Daarom concluderen ze dat de korting wordt betaald door verzekerden zonder collectiviteitskorting.

Korting niet gelegitimeerd

Per dit jaar is de korting die collectief verzekerden verlaagd van 10 procent naar 5 procent. Ook in 2021 is het kortingspercentage 5 procent, schrijft Van Rijn in een Kamerbrief. Hij schrijft verder dat de collectieve korting niet gelegitimeerd wordt door zorginhoudelijke afspraken. De minister schrijft dat zijn opvolger (Tamara van Ark start half juli als minister van Medische zorg bij VWS) met een beleidsreactie zal komen hierop.