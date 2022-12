Juridische fusie Zorggroep ’t Zicht en Woonzorgnet definitief

Sinds december 2021 werken Zorggroep ’t Zicht en Woonzorgnet al intensief samen. “Het is daarom een logische stap om als één organisatie verder te gaan”, meldt Woonzorgnet. Met de fusie willen de organisaties hun processen en diensten centraal organiseren.

Nieuwe werkgever

Het zorg-, woon-, leer- en werkaanbod blijft gelijk en de bestaande locaties blijven. Alle medewerkers van Zorggroep ’t Zicht zijn sinds 28 december 2022 over naar hun nieuwe werkgever Woonzorgnet.

Woonzorgnet

Woonzorgnet is een zorgonderneming die kleinschalige woonvoorzieningen heeft en ambulant mensen met een ggz-indicatie begeleidt en ondersteunt bij wonen, werken en zinvolle dagbesteding. Woonzorgnet is actief in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Achterhoek, Noord-Veluwe en vanaf nu ook in Noordoost-Brabant. De locaties en het werkveld van Zorggroep ’t Zicht bieden plek voor mensen met autisme, een psychiatrische aandoening, verstandelijke of andere beperking. Het team biedt in Noordoost-Brabant zorg, wonen en dagactiviteiten aan ruim 100 cliënten.