Juristen FMS en LAD behandelden 2.600 juridische vragen in 2022

De juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de LAD behandelden in 2022 in totaal 2.590 juridische vragen en dossiers van medisch specialisten en andere zorgverleners. Net als voorgaande jaren ging ruim 60 procent van de vragen over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, cao’s, salaris en arbeidsongeschiktheid en 8 procent over ondernemingsrechtelijke vragen zoals goodwill en zzp-overeenkomsten.

Medisch specialist

Van de zorgprofessionals die gebruikmaakten van de juridische dienstverlening was 44 procent medisch specialist en 18 procent a(n)ios. In lijn met de omvang van de beroepsgroepen stellen psychiaters, internisten en kinderartsen de meeste vragen. De gemiddelde waardering van de juridische dienstverlening komt net als in 2021 uit op een 8,5.

Wie is aangesloten bij de Federatie via zijn of haar wetenschappelijke vereniging, lid is van de LAD of De Jonge Specialist kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van ons Kennis- en dienstverleningscentrum.