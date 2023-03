Justitie onderzocht verdacht sterfgeval in ziekenhuis

Naar nu blijkt heeft het Openbaar Ministerie (OM) eind 2011 een politieonderzoek ingesteld naar een verdacht sterfgeval in het Geldropse Anna Ziekenhuis.

Bij artsen waren vermoedens gerezen dat één of meer patiënten hier met opzet een levensgevaarlijke insuline-injectie kregen toegediend. Eén man overleed. Een medewerker van het ziekenhuis werd in eerste instantie als verdachte gezien. Dat bleek later niet te kloppen.

Dat blijkt uit stukken die het ED heeft ingezien. Voor mensen die geen diabetes hebben leidt een insuline-injectie tot een gevaarlijke daling van de bloedsuikerspiegel. Het OM zette eind 2011 een team grootschalig onderzoek (TGO) op, onder de naam ‘Houtduif’ om de vermoedens te staven.

Het OM gaf nooit ruchtbaarheid aan het onderzoek. De Inspectie Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) en het Anna Ziekenhuis deden dat ook niet, zij stellen dat dit aan het OM is. (ANP)