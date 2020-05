Kabinet: Rusland stookt via sociale media over corona-aanpak

Ook op Nederlandse sociale media doet misleidende informatie over het coronavirus de ronde uit de koker van Rusland. Dat land grijpt de pandemie aan om Europese landen tegen elkaar op te zetten, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

“In een aantal Nederlandstalige socialemediagroepen” worden “Russische narratieven” over de strijd tegen het virus gedeeld, heeft inlichtingendienst AIVD volgens Ollongren vastgesteld. Welke groepen dat zijn en wie daar de desinformatie verspreidt, laat ze in het midden.

Verschillen uitvergroot

Stokebranden verkondigen online onder meer dat West-Europese landen zich in de strijd tegen de pandemie niet om elkaar bekommeren, schrijft de minister. Verschil van mening tussen Europese landen over de virusbestrijding wordt er uitvergroot.

Ernstige gevolgen

De misleidende informatie reikt echter niet veel verder dan de mensen die aan deze groepen deelnemen, is Ollongrens indruk. Toch kunnen bedrog, misleiding en gestook, juist nu de coronacrisis veel van burgers vraagt, ernstige gevolgen hebben. Zo “heeft misleidende informatie over 5G bijgedragen aan de brandstichting van diverse zendmasten in de afgelopen weken”, schrijft Ollongren.

Nepnieuws en fabels

De Europese Commissie waarschuwde eerder ook al dat Rusland, en China evenzeer, valse informatie over de pandemie verspreidt. Zij zouden erop uit zijn de Europese Unie te verzwakken.

Soms stichten burgers en zelfs journalisten ook zonder boze opzet verwarring, constateert Ollongren. Zo haalde het nepnieuws dat om het kwartier water drinken zou beschermen tegen het coronavirus volgens haar ook Nederlandse media. Dat gold ook voor de fabel dat het virus in een Brits laboratorium zou zijn gemaakt. (ANP)