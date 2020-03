Kabinet scherpt coronabeleid aan

Thuis blijven

Minister-president Rutte en de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (Justitie) en Van Rijn (Medische Zorg) herhaalden dat het van belang is dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven. “Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep”, aldus Rutte.

Als iemand kucht, hoest en/of verkouden is, gold al de regel om thuis te blijven. Vanaf direct geldt dat als die persoon er koorts bij krijgt het hele gezin/huishouden thuis moet blijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Anderhalve meter

Kappers, schoonheidsspecialisten en casino’s gaan ook dicht en op vakantieparken moeten mensen ook anderhalve meter afstand houden, zo heeft het kabinet besloten. De markten blijven open.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Bij groepen van drie of meer wordt gehandhaafd, maar personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.