Dit betekent dat mensen bij klachten niet meer thuis hoeven te blijven en geen zelftest meer hoeven te doen. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) na de ministerraad bekendgemaakt.

Het kabinet neemt met zijn besluit het advies over van het Outbreak Management Team (OMT). In dat advies van eind vorige maand stelde het OMT dat corona geen pandemie meer is, maar zich in de zogeheten endemische fase bevindt, wat inhoudt dat het virus bij het dagelijkse leven hoort. (ANP)