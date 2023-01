Kabinet: veel kritiek van OVV op coronabeleid al aangepakt

Vier verantwoordelijke ministers hebben 2,5 maand na het verschijnen van een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gereageerd op de aanbevelingen. Ze herhalen daarbij vooral standpunten die eerder al zijn ingenomen. De OVV had onder meer kritiek op de opzet van de eerste vaccinatiecampagne, de manier waarop met mensen met een zwakke gezondheid is omgegaan en de onduidelijkheid rond de effectiviteit van zware maatregelen.

Het kabinet “waardeert” het tweede OVV-rapport over corona, schrijven ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid), Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), Conny Helder (Langdurige Zorg) en Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Voor de gevoeligste punten van het onderzoek wordt in hun reactie verwezen naar brieven, reacties en initiatieven waar het kabinet al eerder mee kwam.

Niet flexibel

De OVV vindt onder meer dat de plannen voor de start van de vaccinatie tegen corona in januari 2021 niet flexibel genoeg waren. Dat was omdat ervan uitgegaan werd dat het vaccin van AstraZeneca als eerste klaar zou zijn. Toen bleek dat andere vaccins (BioNTech/Pfizer en Moderna) eerder ingezet konden worden, moesten de plannen worden omgegooid, met vertraging tot gevolg.

Vaccineren kon beter

Het opstarten van het vaccinatieprogramma had achteraf beter gekund, erkent het kabinet. Dat zegt er wel bij dat toenmalig coronaminister Hugo de Jonge die conclusie al had getrokken toen de eerste mensen hun prik kregen. Het kabinet lijkt het er nog steeds mee eens dat de eerste prikken ook naar zorgpersoneel gingen, in plaats van alleen naar kwetsbaren zoals de Gezondheidsraad had geadviseerd. Het kabinet wil de Gezondheidsraad vragen hoe dat in de toekomst moet.

Omstreden maatregelen

De OVV riep het kabinet op om omstreden coronamaatregelen, zoals de avondklok, scholensluiting en mondkapjesplicht, beter te onderbouwen. Minister Kuipers beloofde in een brief in november al dat zo goed mogelijk te doen, al houdt hij vol dat het wetenschappelijk haast ondoenlijk is. Volgens de OVV valt dat wel mee. De ministers beloven ook duidelijker te communiceren over onzekerheden en dilemma’s rond het virus en de maatregelen.

De Onderzoeksraad onderzoekt de corona-aanpak van de voorbije jaren in drie delen: de eerste paar maanden, de anderhalf jaar daarna en de periode vanaf juli 2021. Het derde deel moet later dit jaar verschijnen. (ANP)