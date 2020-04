Kabinet verdubbelt fonds voor personeel riskante coronazorg

Het kabinet verdubbelt een fonds dat zorgpersoneel wil helpen dat het coronavirus oploopt en daardoor in de problemen komt. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) legt maximaal 10 miljoen euro bij.

Het steunfonds is opgezet door zorgverleners die zich zorgen maken om de kwetsbare positie van sommige collega’s en hun familieleden. Als die arbeidsongeschikt raken of zelfs overlijden door het virus, kunnen zij of hun nabestaanden een beroep doen op het fonds.

De Jonge is “graag bereid” een bijdrage te leveren, laat hij weten. Maar hij tekent wel aan dat de werkgever in eerste instantie verantwoordelijk is voor de schade die zorgverleners lijden als ze ziek worden op hun werk.

De PvdA had het kabinet om steun voor het fonds gevraagd en kreeg bijval van nagenoeg de hele Tweede Kamer. Het kabinet gaat op verzoek van de Kamer ook onderzoeken of de Belastingdienst het fonds zo voordelig mogelijk kan behandelen. (ANP)