Kamer debatteert eindelijk over toekomst jeugdzorg

Veel later dan gehoopt, gaat een ongeduldige Tweede Kamer in debat over de plannen om de jeugdzorg te vernieuwen, te verbeteren en ‘financieel houdbaar’ te maken. De Kamer popelde al maanden om over deze zogeheten hervormingsagenda jeugd te debatteren, maar wilde dat pas doen als alle betrokken partijen het eens zouden zijn over de financiële en inhoudelijke afspraken. Dat is recent eindelijk gelukt.