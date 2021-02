Kamer schaart zich achter uitbreiding borstkankeronderzoek

Het aanvullende MRI-onderzoek is vooral van belang voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel. Jaarlijks doen 80.000 van hen –bijna twee per honderd- mee aan het bevolkingsonderzoek. Met alleen het standaard bevolkingsonderzoek kunnen deze vrouwen vanwege het dichte weefsel niet goed worden onderzocht. Niet alleen zorgt dit voor onzekerheid, circa 1.360 van hen zijn voor tijdige detectie van de tumor afhankelijk van extra MRI-onderzoek.

Eerder besluit

In de motie wordt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis, die bevolkingsonderzoek in zijn portefeuille heeft, opgedragen om een plan van aanpak te maken. Eerder besloot hij geen aanvullende MRI-onderzoek in het bevolkingsonderzoek op te nemen. Van verschillende kanten werd de afgelopen maanden gevraagd om dit besluit te herzien.

Opluchting

Nu ook de Tweede Kamer zich hier achter schaart, klinken er opgetogen reacties. “De beroepsgroep is ontzettend opgelucht en dankbaar voor deze massale steun van de Kamerleden”, aldus radioloog Ritse Mann van Radboud UMC/AvL. “Het was onbegrijpelijk dat deze groep vrouwen zo aan hun lot werd overgelaten, terwijl voor hen een bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek beschikbaar is dat levensreddend kan zijn. Dit niet aanbieden kon ik mijn patiënten niet uitleggen en dat hoeft gelukkig ook niet meer.”

Niet te verkopen

Bestuurder Marjolein de Jong van het Alexander Monro Ziekenhuis spreekt van ‘geweldig nieuws’: “Eindelijk erkenning en een oplossing voor dit grote probleem waarvoor we al zo lang aandacht vragen. Het was niet meer te verkopen om het probleem te negeren terwijl er een oplossing voorhanden is. We zien uit naar een spoedig plan van aanpak.”