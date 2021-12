Kamer tegen vaccinatieplicht, maar sluit niet definitief uit

De Tweede Kamer heeft donderdag een motie verworpen waarin een mogelijke vaccinatieplicht werd uitgesloten. Toch is een meerderheid in de Kamer daar nog altijd tegen, blijkt uit een rondgang van het ANP. Verschillende partijen hebben tegen gestemd omdat van verplichte coronavaccinatie nu geen sprake is, laten zij weten. Andere, waaronder VVD en D66, laten de deur op een kier.

Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie diende woensdag tijdens het coronadebat de motie in. In de tekst wordt verwezen naar een uitspraak van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen die het “begrijpelijk en passend” noemde om binnen de Europese Unie te praten over “een gezamenlijke aanpak” ten aanzien van vaccinaties. Een groot aantal fracties steunde de motie, maar een meerderheid kreeg die niet.

Draai

In mei stemde de Kamer over een motie van de Groep Van Haga waarin “een directe of indirecte vaccinatieplicht” uitgesloten wordt. Die kreeg wel voldoende steun, onder meer doordat CDA, PvdA, GroenLinks en de fractie Den Haan daar destijds voor waren. Deze fracties stemden nu tegen.

CDA, GL en PvdA

CDA en GroenLinks laten weten niet van mening veranderd te zijn in dit dossier, en nog altijd tegen een vaccinatieplicht te zijn. De Partij van de Arbeid heeft ook tegen de FVD-motie gestemd omdat daar momenteel geen plannen voor zijn. Toch zegt de partij “in deze crisis, waarin de schade voor volksgezondheid en economie zo enorm zijn, niet op voorhand” maatregelen wil uitsluiten.

VVD, D66, Volt

VVD, D66 en Volt stemden tegen beide moties. De laatste partij laat weten op dit moment niets in een vaccinatieplicht te zien. De coronamaatregelen moeten “altijd proportioneel zijn, en dat is een vaccinatieplicht niet snel”. Maar de partij vindt het “niet verstandig” om dit soort maatregelen bij voorbaat al uit te sluiten. D66-Kamerlid Jan Paternotte laat ook weten op dit moment niets in een plicht te zien, al wil hij “in een crisis niets uitsluiten”. Dat hij de motie van Van Houwelingen niet steunde, was omdat hij het een “onzinmotie” vindt zo lang van een eventuele plicht geen sprake is.

Open blik

De VVD wil liever geen plicht invoeren, zegt Kamerlid Aukje de Vries. “We zien wel dat er geen gemakkelijke maatregelen meer zijn. Dus moeten we altijd met een open blik naar maatregelen blijven kijken, ook als deze moeilijk zijn.”

Den Haan

Liane den Haan vindt vooralsnog als enige “dat we gezien de huidige druk op de zorg bij het punt aangekomen zijn dat verplichte vaccinatie bespreekbaar moet worden gemaakt”. (ANP)