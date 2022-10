Kamer van Koophandel constateert enorme toename zzp’ers in de ggz

De afgelopen vijf jaar is het aantal ondernemers in de ggz fors toegenomen. In 2017 waren dat bijna dertienduizend, in 2022 zijn het 17.400, een toename van 35 procent. Het zijn vooral zzp’ers. De inhuur van flexkrachten kostte de sector vorig jaar 603 miljoen euro.

Dat blijkt uit data van de Kamer van Koophandel (KvK). Volgens brancheverenging de Nederlandse ggz zijn het vooral de eigen vrijheid, betere beloningen en het makkelijker managen van werkdruk – met minder ANW-diensten – die zorgverleners doet besluiten om zelfstandig te gaan. De Nederlandse ggz vermoedt dat met name psychiaters en psychologen hiervoor kiezen.

In totaal werken er zo’n 102.500 mensen in de ggz. Er spelen grote personeelstekorten. Er staan meer dan vijfduizend vacatures uit, waarvan de helft moeilijk te vervullen is. Daartegenover staat de groei van het aantal zelfstandig ondernemers. Die was in 2021 het grootst in Noord-Holland (3813), Zuid-Holland (3123) en Brabant (2241). Zeeland en Flevoland scoren het laagst met 262 en 268 nieuwe ondernemers in de ggz.