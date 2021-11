Kamer wil dat kabinet eerder begint met boosterprik voor 60-plus

Interessant voor u

‎Het project ‘Belevende innovatieve communicatie rondom de coronacrisis in Zuyderland’ heeft de Galjaardprijs 2021 gewonnen. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste communicatieproject in het publieke domein.

Nieuws

Failliet Stepwork overgenomen door Genderhealthcare

Stepwork Transgenderzorg is per 1 november overgenomen door Genderhealthcare. Het concern neemt ook de behandelaen over van Stepwork, melden Zilveren Kruis en VGZ.