Kamerleden nog niet tevreden met pandemieplannen kabinet

Het parlement spreekt over een aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De aanscherping gaat over een nieuwe categorie infectieziekten die de grootste impact zal hebben op de samenleving, de zogenoemde groep A1. Op dit moment is er niet één ziekte die in die categorie valt, dus ook corona niet. Als het virus toch weer oplaait, of een andere ziekte de kop opsteekt, wil het kabinet daar juridisch klaar voor zijn.

Avondklok

Bepaalde maatregelen, zoals het coronatoegangsbewijs en de avondklok, staan niet in de aangescherpte wet. Wel is een noodprocedure ingebouwd, waarmee de minister dergelijke maatregelen alsnog zou kunnen treffen. Dit “geitenpaadje”, zoals meerdere parlementariërs het noemden, leidt tot zorgen.

Waar ingrijpende kabinetsbesluiten meestal eerst langs het parlement moeten voor ze van kracht worden, is tijdens de coronacrisis 78 keer gebruikgemaakt van andere procedures, merkte GroenLinkser Lisa Westerveld mede namens de PvdA op. Daardoor kon het parlement in de praktijk nauwelijks nog ingrijpen. Dat moet in de toekomst anders, vinden de partijen.

Blanco cheque

Als het aan de SP ligt, wordt de hele noodprocedure uit de wet gehaald. Maarten Hijink omschrijft die mogelijkheid als “een blanco cheque” voor de minister. Hij vindt dat het kabinet alleen maatregelen mag treffen die vooraf zijn opgenomen in de wet. Mocht er toch meer nodig zijn, is er “altijd een halve dag de tijd om het parlement terug te roepen en hier een debat te houden”.

Hijink vindt ook dat de bijeffecten van bepaalde maatregelen duidelijker in kaart gebracht moeten worden en dat maatregelen na een half jaar automatisch moeten aflopen, tenzij de Tweede en Eerste Kamer ze in stand willen houden. Daarnaast heeft hij samen met CDA-Kamerlid Joba van den Berg een wetswijziging voorgesteld om breder te onderzoeken welke gevolgen maatregelen hebben, bijvoorbeeld op sociaal en psychisch vlak.

Vroeg

Het plan is om de Wpg in een aantal stappen te verbeteren, waarvan nu de eerste stap wordt gezet. De ChristenUnie vindt dat goed omdat de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis nog niet is afgerond. De SGP hecht ook grote waarde aan die evaluatie en vindt daarom dat het debat over deze set aanpassingen wel erg vroeg komt. (ANP)