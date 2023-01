Kamervragen over Groene Ggz aan Helder

SP-Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) vraagt minister van Langdurige Zorg, Conny Helder, of de inzet van natuur een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn om cliënten in de ggz sneller te laten herstellen en een fijne en gezonde werkplek voor medewerkers te genereren.

Westerveld wil van Helder weten wat ze gaat doen om initiatieven die de natuur koppelen aan de ggz, zoals de Groene GGZ, te steunen. En zo ja, hoe ze dit soort initiatieven verder helpt.

In het project ‘de Groene GGZ’ werken veertien grote ggz-aanbieders aan het inzetten van de natuur als bron voor mentale gezondheid. Het project gaat over het vergroenen van de behandeling door natuurbeleving. Het werken aan biodiversiteit is ook onderdeel van het project. De Nederlandse ggz steunt dit initiatief.