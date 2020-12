Kandidaatvaccin Sanofi/GSK werkt niet goed bij ouderen

Mensen van boven de 49 jaar bij wie het vaccin is toegediend maken te weinig antistoffen aan, blijkt volgens de NOS uit de fase 1- en 2-studies. Daardoor vertraagt de ontwikkeling van het vaccin. Nederland zou aanvankelijk bijna 12 miljoen doses van dit vaccin krijgen in het derde en vierde kwartaal van 2021.

De ontwikkelaars van Sanofi en GSK zijn bezig met het vaccin te verbeteren. Het aangepaste vaccin is inmiddels getest op apen, aldus de NOS. In februari willen de farmaceuten dat testen in een nieuwe fase 2-studie. In het tweede kwartaal hopen ze met de fase 3-studie te kunnen starten. Eigenlijk zou de fase 3-studie deze maand starten.