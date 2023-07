Kankercentrum laat eigen impact op samenleving berekenen in euro’s

PwC Stategy& berekende de financiële waarde van de maatschappelijke impact van activiteiten in de oncologische zorg op basis van vergelijkbare internationale studies, bijvoorbeeld rondom preventiebeleid. Zo is eerder berekend in andere landen -Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk- dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in preventieprogramma’s gemiddeld 2,70 euro oplevert. Omdat veel van die studies niet één op één om te zetten zijn naar de Nederlandse situatie, maakte PwC een conservatievere inschatting. Zo werd gerekend met een return on investment op preventie van 190 procent, in plaats van 270 procent. Iedere euro aan preventiebeleid levert dan dus 1,90 euro op.

Versnelde invoering bevolkingsonderzoek

IKNL beoogt de impact van kanker te reduceren door het delen en duiden van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en andere bronnen. De data vanuit de NKR en de daaruit voortvloeiende inzichten hebben volgens IKNL bijgedragen aan het versneld invoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Het onderzoeksteam van PwC Strategy& roept IKNL op om een meer leidende rol te spelen in het beter gebruikmaken van de inzichten uit de data door de stakeholders.

Thijs Merkx, bestuursvoorzitter van IKNL: “Bij IKNL zetten ruim 550 medewerkers zich dagelijks in om de impact van kanker te reduceren – voor patiënt, zorgprofessional, koepelpartij-partners en de samenleving als geheel. Deze maatschappelijke businesscase onderbouwt het belang van dat werk. Elke euro betaalt zich meer dan dubbel en dwars uit.”