Kankeronderzoeker prof. dr. Rene Bernards, verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut en Oncode Instituut is gekozen tot lid van de prestigieuze Amerikaanse National Academy of Sciences (NAS).

Bernards is door de zittende leden verkozen vanwege zijn buitengewone bijdragen aan de genetica van kanker.

De National Academy of Sciences

De National Academy of Sciences is een zeer prestigieus onafhankelijk genootschap van wetenschappers, opgericht in 1863 door het Amerikaanse Congres. De oprichtingsakte is ondertekend door toenmalig president Abraham Lincoln. In april 2020 heeft de NAS 120 nieuwe leden gekozen, plus 26 internationale leden van wie Bernards de enige Nederlander is. Onder de in totaal 501 internationale NAS-leden zijn 12 Nederlandse wetenschappers, onder wie ook NKI-onderzoekers Anton Berns en Piet Borst.

Nieuwe kankergeneesmiddelen

Bernards onderzoekt de biologische mechanismen in kankercellen, met het doel de kwetsbaarheden daarvan uit te buiten en aanknopingspunten te vinden voor nieuwe precisie-geneesmiddelen en combinatietherapieën. Hierin was hij een – meermalen gelauwerd – pionier. Zo won hij in Nederland onder meer de Spinozaprijs en de KWF Koningin Wilhelminaprijs. In 2018 kreeg hij nog een grote subsidie van de European Research Council voor zijn onderzoek naar nieuwe combinatietherapieën. Bernards is lid en Akademiehoogleraar van de KNAW.

Wetenschappelijke genootschappen

Voor René Bernards is het niet zijn eerste lidmaatschap van een gerenommeerd en invloedrijk Amerikaans wetenschappelijk genootschap. In april 2019 werd hij gekozen als lid van de American Academy of Arts and Sciences (AAAS) en in april 2018 als fellow van de AACR Academy, de American Association for Cancer Research. Ook kreeg hij belangrijke Amerikaanse subsidies toegekend voor de vertaling van zijn wetenschappelijke ontdekkingen naar de kliniek. Zo kreeg zijn team onlangs als enige niet-Amerikaanse onderzoeksteam twee subsidies op rij om een nieuwe therapie tegen alvleesklierkanker naar de kliniek te brengen.