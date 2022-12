Kans op tekort medicijnen na faillissement InnoGenerics

Het is niet uit te sluiten dat er op termijn een tekort aan enkele medicijnen gaat ontstaan door het faillissement van de geneesmiddelenfabrikant InnoGenerics in Leiden, heeft minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer laten weten.

InnoGenerics maakt geneesmiddelen in tabletvorm, in opdracht van enkele handelsvergunninghouders. Het gaat onder meer om medicijnen tegen jicht, depressie, hart- en vaatziekten, epilepsie, en suikerziekte. Het was een zeer grote speler op de Nederlandse markt.

Het faillissement is dinsdag door de rechtbank in Den Haag uitgesproken. Er was geen overnamekandidaat en ook het kabinet wilde gezien allerlei onzekerheden geen geld steken in de onderneming. Het bedrijf verkeerde al langer in moeilijkheden.

Volgens Kuipers zijn er van de geneesmiddelen die de fabrikant maakte nog voldoende beschikbaar. Maar het is niet uit te sluiten dat “er binnen enkele maanden voor enkele geneesmiddelen alsnog tekorten kunnen ontstaan”. Bij zo’n tekort kan er toestemming gegeven worden om vergelijkbare medicijnen uit het buitenland te importeren. (ANP)