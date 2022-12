Kanshebbers HR Zorg Award geven structurele aandacht aan medewerkers

Uit zo’n vijftig inzendingen werden projecten gekozen vanwege hun aanpak voor persoonlijke aandacht voor zorgmedewerkers. De HR Zorg Award is dit jaar op zoek naar de zorgorganisatie die het beste in staat is om zijn medewerkers oprechte persoonlijke aandacht te geven, en daarmee zorgt voor meer werkplezier, minder verzuim en behoud van medewerkers.

Dna van zorgorganisatie

De inzendingen zijn beoordeeld op hun bijdrage aan persoonlijke aandacht, de mate van innovatie, creativiteit, levensvatbaarheid en concrete resultaten. Juryvoorzitter Cathy van Beek: “Ik ben door alle inzendingen echt geraakt door het hart voor de zorg, en voor elkaar, en de veerkracht van deze organisaties te midden van zoveel crises. Aandacht voor medewerkers is geen losstaand project, want dan is het zo vervlogen. Het heeft echt iets te maken met het dna van een zorgorganisatie. We hebben bij alle innovaties en instrumenten gekeken naar in hoeverre deze aandacht ook structureel geborgd is. De kwaliteit van de inzendingen was hoog, dus het was zeker geen gemakkelijke opgave om er vijf uit te kiezen. We zijn er enorm door geïnspireerd.”

Vvt maakt vertaalslag

Opvallend vindt de jury de vele mooie initiatieven uit de vvt. Van Beek: “Deze branche heeft duidelijk de vertaalslag gemaakt vanuit de cao waarin ‘de medewerker op 1’ staat.”

Juryleden

De vakjury bestond dit jaar, behalve Cathy van Beek, uit Marita Bossers (Planetree), Karlijn de Buck (namens de winnaar van 2021, De Wever), Elise Merlijn (FNV) en Bert Roelofs (Rivas). Zij werden ondersteund door een selectiecommissie bestaande uit Najla van Veen (IC-verpleegkundige en verbindingsofficier in de zorg), Anouk ten Arve (IZZ) en Leo Sparreboom (projectleider onderzoek succesfactoren HRM in de gezondheidszorg bij Rijksuniversiteit Groningen).

De winnaar van de Nationale HR Zorg Award wordt op 31 januari aanstaande bekend gemaakt tijdens de Dag van het werkplezier in de zorg XL, georganiseerd door FWG Progressional People en gratis toegankelijk voor iedereen die in de zorg werkt.