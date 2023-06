Karin Pullen nieuwe bestuurder Humanitas DMH

Per 1 september 2023 treedt Karin Pullen aan als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas DMH. Zij volgt Frank van der Linden op, die in februari de overstap maakte naar bestuurder van gehandicaptenzorg organisatie Cello.

Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt mensen met een (licht) verstandelijke beperking begeleiding en ondersteuning. Pullen is momenteel toezichthouder in de gehandicaptenzorg en voorzitter van het college van bestuur van Zone.college, de grootste groene opleider in Oost-Nederland.

Rob Bijl, voorzitter van de raad van toezicht van Humanitas DMH: ‘’Het zijn spannende tijden in de zorg. Wij zijn dan ook blij met de komst van een ervaren bestuurder als Pullen. Wij hebben er veel vertrouwen in dat zij samen met de collega’s van Humanitas DMH de kansen zal grijpen om de kwaliteit van leven van onze cliënten verder te verbeteren.’’