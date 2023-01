Katrien Luijkx benoemd tot hoogleraar ouderenzorg

“Om de transitie van de ouderenzorg in goede banen te leiden, is het belangrijk om uit te gaan van mensgerichte ouderenzorg en het perspectief van ouderen zelf goed te kennen. Als we samen met ouderen en hun naasten bepalen wat er mogelijk en nodig is, is de transitie een fantastische kans voor ouderen om de regie over hun leven te behouden. Kennis vanuit mijn nieuwe leerstoel gaat daarbij helpen”, aldus Luijkx.

Mensgerichte ouderenzorg

Mensgerichte ouderenzorg is ouderenzorg die mensen als uniek individu ziet en hun de ruimte biedt het leven te kunnen blijven leiden dat bij hen past, ondanks dat zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Zo definieert Luijkx mensgerichte ouderenzorg. Voor haar leerstoel bestudeert ze onderwerpen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van ouderen die langdurige zorg ontvangen. Daarbij stelt ze het perspectief van ouderen zelf centraal.

Luijkx bestudeert naast mensgerichte ouderenzorg ook het proces van maatschappelijke impact. Dit proces loopt van het ontdekken van relevante onderzoeksvragen tot en met het duurzame gebruik van ontwikkelde kennis gericht op verbetering van de zorg, aldus Luijkx.

Academische Werkplaats Ouderen

Na haar opleiding algemene sociale wetenschappen in Utrecht, is Luijkx gepromoveerd aan Wageningen Universiteit op sociaal wetenschappelijk onderzoek naar zorg voor ouderen. Ze werkte enkele jaren bij het Centrum voor Onderzoek en Statistiek en het IVA. In 2005 werd ze coördinator van de Academische Werkplaats Ouderen van Tilburg University. Deze Academische Werkplaats, die toen nog Chronische Zorg heette, is gevestigd binnen het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Sinds 2013 is zij bijzonder hoogleraar ouderenzorg en programmaleider van de Academische Werkplaats. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Vitalis.