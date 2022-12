‘Keer Diabetes2 Om’ vergoed vanuit de zorgverzekering

Deze gespecialiseerde GLI is ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2 of een hoog risico hierop. Een voorwaarde is wel dat mensen een ‘lage complexiteit’ hebben, ze gebruiken geen diabetesmedicatie of alleen metformine.

Leefstijlgeneeskunde

Het is al langer bekend dat leefstijlzorg werkt: de ziektelast van diabetes type 2 vermindert, en het zorgt voor meer energie, eigen regie op gezondheid en meer participatie op de arbeidsmarkt. TNO schat het succespercentage voor remissie door ‘leefstijl als medicijn’ op 40 procent van de deelnemers aan een leefstijlinterventie. Dit percentage van mensen met diabetes type 2 hoeft dan geen medicatie meer te gebruiken voor een normale bloedsuikerwaarde.

Hoge complexiteit

Het Diabetes Fonds heeft onlangs een oproep gedaan dat de gespecialiseerde leefstijlinterventie ook vergoed moet worden voor mensen met diabetes type 2 die een hoge complexiteit hebben. Mensen met een hoge complexiteit gebruiken medicatie waarbij het risico bestaat op een te lage bloedsuiker bij leefstijlaanpassing. Zij hebben daardoor medische begeleiding nodig.

Passende leefstijlzorg

De preventie en behandeling van mensen met diabetes type 2 vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Niet iedereen is gebaat bij dezelfde oplossing, daarom is volgens het Diabetes Fonds passende leefstijlzorg noodzakelijk.