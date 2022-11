Kees Erends gaat kenniscentrum ZEVMB leiden

Kees Erends is vanaf 1 december de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting ZEVMB-kenniscentrum. Hij was onder andere tien jaar bestuursvoorzitter van de ’s Heeren Loo Zorggroep.

Bovendien is Erends onder andere huisarts in Hardenberg geweest, arts in de gehandicaptenzorg en bestuurder van de Baalderborggroep. Hij vervulde ook directiefuncties bij verzekeraar Achmea en was toezichthouder in de cure en care. Nu is Erends voorzitter van de raad van toezicht van Ziekenhuisgroep Twente.

Zorg verbeteren

Stichting ZEVMB-kenniscentrum stelt zich ten doel om hulp en zorg voor ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen) als expertisegebied te verbeteren en structureel in het zorgsysteem in te bedden. Het ZEVMB-kenniscentrum doet dit samen met een landelijk netwerk van ouders, zorgorganisaties, wetenschappelijke, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.

Delen informatie

Het ZEVMB-kenniscentrum deelt informatie over mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen om gezinnen, zorgprofessionals, onderzoekers, gemeenten en systeempartijen te ondersteunen. Een voorbeeld is het nieuwe ZEVMB-paspoort, dat ouders helpt om de zorg en ondersteuning voor hun kind te organiseren.