Kempenhaeghe schuift interim-bestuurder door als bestuursvoorzitter

Anouk Vermeer-de Boer is benoemd als voorzitter raad van bestuur van Kempenhaeghe, een expertisecentrum voor epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. De afgelopen maanden was ze op interim-basis actief als bestuurder bij de organisatie.

Vermeer-de Boer was al sinds oktober 2022 interim-bestuurder bij Kempenhaeghe, dat ook onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse omvat. Vanaf 1 februari is ze aangetreden als bestuursvoorzitter. De zoektocht naar een nieuw lid raad van bestuur is gestart, zodat het bestuur zo snel mogelijk weer op volle kracht is.

Wederzijds vertrouwen

“We hebben Anouk Vermeer leren kennen als een pragmatische en doortastende bestuurder, die snel de verbinding heeft gevonden met Kempenhaeghe en ketenpartners”, licht Annemiek Jetten, voorzitter raad van toezicht, toe. “We hebben er alle vertrouwen in dat zij de komende jaren met oog voor vernieuwing en duurzaamheid de toekomst van Kempenhaeghe vormgeeft.”

De kersverse bestuursvoorzitter zelf laat weten: “Ik kijk ernaar uit om samen met alle collega’s de beste zorg en het beste onderwijs te kunnen blijven bieden voor onze patiënten, cliënten en leerlingen en daarnaast richting te geven voor de toekomst.”