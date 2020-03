Kennis over gepast gebruik van zorg gebundeld

Kennis over het gepaste gebruik van zorg bereikt de dagelijkse zorgpraktijk nog onvoldoende. Het samenwerkingsverband Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) gaat deze kennis daarom bundelen in een implementatieagenda.

In het programma ZE&GG werken patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars samen. “Er wordt veel onderzoek gedaan naar gepast gebruik van zorg”, stellen de samenwerkende partijen. “Dat is nodig omdat veel zorg nog onvoldoende is geëvalueerd en dus niet wetenschappelijk is vastgesteld wat de best passende zorg is voor de patiënt. Alle partijen in de medisch specialistische zorg zijn overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. Tegelijkertijd is er veel kennis over gepast gebruik die nog onvoldoende de klinische praktijk bereikt.”

Daarom komt ZE&GG met een implementatieagenda. Op de agenda staat kennis van gepast gebruik over ruim 100 onderwerpen van verschillende initiatieven. Het in de dagelijkse praktijk toepassen van deze kennis over gepast gebruik moet ertoe leiden dat patiënten de bewezen beste zorg krijgen en dat de beschikbare mensen en middelen in de medisch specialistische zorg optimaal ingezet worden.

“Met de implementatieagenda beschikt iedereen over dezelfde informatie”, zegt Sjoerd Repping voorzitter van ZE&GG en hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC. “Zorgaanbieders en zorgprofessionals kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in afstemming met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is en hoe monitoring plaatsvindt.”

De implementatieagenda is te downloaden via www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl .