Kennisnetwerk CVA benoemt nieuwe voorzitter

Bert Vrijhoef is per 1 januari 2020 benoemd tot voorzitter van het kennisnetwerk CVA Nederland. Vrijhoef volgt George Beusmans op die na vijf jaar voorzitterschap zal terugtreden.

Vrijhoef is werkzaam als CEO bij het onderzoeksbureau Panaxea en Teamleider Evaluatie Taakherschikking bij het Maastricht UMC+. Voorheen was hij als hoogleraar verbonden aan Tilburg University, National University of Singapore en de Vrije Universiteit Brussel.

Expertise

Eerder was hij in verschillende functies werkzaam bij Maastricht UMC+, waaronder die van Hoofd Onderzoek Transmurale Zorg en Programmaleider van de Master Health Policy Innovation & Management. Vrijhoef is expert op het gebied van coördinatie en samenwerking in de zorg. Voor zijn werk als onderzoeker heeft hij diverse prijzen ontvangen waaronder, als eerste Nederlander, het prestigieuze Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice van het Amerikaanse Commonwealth Fund.

Inzet

“Bert Vrijhoef is vanwege zijn deskundigheid en verbindende kwaliteiten in staat om de CVA/NAH zorg verder te ontwikkelen in het voortdurend veranderende zorglandschap”, zegt Luikje van der Dussen, revalidatiearts en bestuurslid Kennisnetwerk CVA Nederland. “Hij is een waardig opvolger van George Beusmans, die zich vanaf de oprichting van het KNCN heeft ingezet in het bestuur en veel heeft betekend als een bevlogen, deskundig en betrokken voorzitter “.

Samenwerking

Kennisnetwerk CVA verwacht dat Vrijhoef een belangrijke bijdrage kan leveren aan betere zorg voor mensen die getroffen zijn door een cerebraal vasculair accident (CVA) of een ander niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de inhoud, afstemming en samenwerking van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken. Het netwerk telt inmiddels 49 ketens.

