Kepler Vision kondigt partnership aan met HartingBank

Kepler Vision Technologies slaat de handen ineen met HartingBank, de grootste leverancier van zorghulpmiddelen in Nederland. Door de samenwerking kunnen meer zorginstellingen gebruik maken van kunstmatige intelligentie voor cliënten, stellen beide organisaties.

HartingBank levert, beheert en onderhoudt zorghulpmiddelen voor zorgorganisaties. Dat doen zij al bijna 200 jaar. Daarnaast adviseert HartingBank over de inzet van innovatieve producten in de zorg.

Josette Luijten, directeur HartingBank: “Wij vinden dat zorgorganisaties de optimale hulp en middelen moeten hebben om er voor hun cliënten te zijn. We zijn dan ook heel blij met het partnership met Kepler Vision Technologies.”

Harro Stokman, CEO van Kepler Vision Technologies: “De samenwerking met Hartingbank stimuleert de groei van onze organisaties. Dat de Kepler Night Nurse nu beschikbaar is via de grootste leverancier en dienstverlener voor zorghulpmiddelen, bevestigt de betrouwbaarheid van ons valdetectiesysteem. Met hun landelijke dekking en enorme slagkracht is HartingBank de aangewezen partner voor Kepler Vision Technologies.”