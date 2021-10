Kersten Hulpmiddelen sluit meerjarig contract met zorgkantoor Zilveren Kruis

Rolstoeldepot

Jaarlijks krijgen duizenden mensen die in een zorginstelling wonen via Zilveren Kruis een rolstoel. De aanvraag verloopt veelal via de ergotherapeut die de rolstoel opvraagt bij het rolstoeldepot in de regio; vaak een depot van Kersten.

Hergebruik

Bij elke inzet wordt geprobeerd om de rolstoel en losse onderdelen maximaal te hergebruiken. Daarom wordt elke rolstoel die terugkomt in het depot gedemonteerd en gereinigd en opgeslagen voor hergebruik. Kersten sloot zich ook aan bij de Grean Deal

Compliment

Een rolstoel uit een depot van Kersten wordt altijd binnen 72 uur met een maximum bij elke willekeurige leverancier in heel Nederland geleverd. “Dat lukt vooral door de inzet van het hele team. De verlenging van het contract is een compliment voor ons harde werk. En de uitbreiding met Friesland zien we met vertrouwen tegemoet. Laat maar komen!”, aldus Wesley de Haas, vestigingsmanager van het Kersten depot in Nijkerk.

Inclusie

Kersten zet in op een inclusieve werkvloer met medewerkers van allerlei komaf. Marti Paardekooper, directeur zorginkoop Zilveren Kruis Zorgkantoor: “Naast het hergebruiken van alle materialen voor de rolstoelen, zijn we onder de indruk van de manier waarop Kersten talenten in medewerkers ziet, ontwikkelt en inzet. Sociaal en duurzaamheid gaat bij Kersten zo hand in hand.”