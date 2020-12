Kim Putters is opnieuw de invloedrijkste Nederlander

Kim Putters, bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg, is weer de invloedrijkste Nederlander. De 47-jarige directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert voor het tweede jaar op rij de Volkskrant Top 200 aan. De lijst staat dit jaar vooral in het teken van de coronacrisis, met OMT-voorzitter Jaap van Dissel nieuw op nummer 2.

Van Dissel is de hoogste binnenkomer. De 63-jarige voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) bepaalt in belangrijke mate het coronabeleid. Na Van Dissel volgt Feike Sijbesma. De 61-jarige oud-DSM-topman was dit jaar coronagezant van het kabinet. Jeroen Dijsselbloem staat op 4. De oud-PvdA-minister van Financiën, tegenwoordig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is benoemd in een commissie die de miljarden van het Nationaal Groeifonds moet gaan verdelen.

Hoogst genoteerde vrouw

Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL, completeert de top vijf, als hoogst genoteerde vrouw. Na Verhagen volgt Hubert Bruls (54) op 6. De Nijmeegse CDA-burgemeester bepaalt als voorzitter van het Veiligheidsberaad wat er wel en niet kan. Ook Peter Wennink komt de top tien binnen. De 63-jarige baas van technologietrots ASML zit ook in de commissie voor de Groeifonds-miljarden.

Niet-westerse migratie-achtergrond

De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders telt dit jaar 74 vrouwen. Dat zijn er negen meer dan vorig jaar en 37 procent van het totaal. Verder telt de lijst veertien mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond. Dat zijn er, in het jaar van Black Lives Matter, drie meer dan vorig jaar en 7 procent van het totaal. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is de hoogst genoteerde, op 11. Van alle Nederlanders heeft 13,9 procent een niet-westerse migratie-achtergrond.

De Volkskrant Top 200 is een onderzoeksproject waarbij jaarlijks de posities en netwerken van de bestuurlijke elite in kaart worden gebracht. (ANP/Skipr)