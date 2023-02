Kinderarts Illy: RS-virus is weer op z’n retour

Het einde van de RS-epidemie is in zicht. “De piek is echt achter de rug”, zegt kinderarts Karóly Illy tegen NU.nl. In december lagen de intensivecare-afdelingen voor kinderen nog vol en was de situatie “nijpend”.

“Het aantal volwassen en kinderen met het RS-virus is verder aan het afnemen”, vertelt Illy, die ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is. Uit cijfers van het RIVM blijkt ook dat het nieuwe aantal gevallen sinds begin januari daalt. “Maar we zijn nog niet terug op het lage niveau van september”, stelt het RIVM.

Momenteel worden wekelijks 104 mensen (volwassenen en kinderen) positief getest op het RS-virus. Eind december waren dat er nog 560 per week. Iedereen kan het RS-virus krijgen, maar voor volwassenen is de kans veel kleiner om in het ziekenhuis te belanden. Jonge kinderen, ouderen of volwassen met een aandoening of verminderde weerstand kunnen wel flink ziek worden door een infectie met het virus. (ANP)