Kinderarts pleit voor verplichte vaccinatie op kinderopvang

Kinderarts Károly Illy pleit voor een vaccinatieplicht. Want hoe lager de vaccinatiegraad, hoe makkelijker ziektes als mazelen rond gaan.

Het aantal baby’s met een BMR-vaccinatie daalt. Dit blijkt uit recente cijfers van het RIVM.

Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad voor BMR (bof, mazelen en rode hond) moet rond de 95 procent liggen voor groepsimmuniteit. Afgelopen jaar is de vaccinatiegraad van 92,6 procent naar 89,5 procent gedaald.

Illy vindt dat kinderen alleen bij een kinderdagverblijf terechtkunnen als zij gevaccineerd zijn: “Er zijn nu te veel mensen die denken: ach, een gewone kinderziekte, laat het kind het gewoon doormaken. Maar die mensen moeten zich realiseren dat het een serieuze ziekte is.”

Geen verklaring

Het onderwerp staat al langer op de politieke agenda. In 2022 stemde de Eerste Kamer een wetsvoorstel weg omdat er een mogelijkheid was dat coronavaccins ook onder het wetsvoorstel zouden vallen.

Het RIVM heeft geen verklaring voor de afnemende vaccinatiecijfers. Ouders kunnen tegenwoordig hun kinderen anoniem laten vaccineren. Dit betekent dat de vaccinaties niet terug te zien zijn in de deelnamecijfers.

Ook kan het afnemende vertrouwen in vaccinaties sinds de coronacrisis een rol spelen. Maar Illy blijft bij zijn punt dat vaccineren in het belang is van de kinderen: “Doe het, omdat je niet alleen je eigen kind, maar ook andermans kinderen beschermt”, meldt Kinderopvangtotaal.