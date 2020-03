De Kinderombudsman begint een onderzoek naar de sluiting van de Hoenderloo Groep, de jeugdzorginstelling op de Veluwe die ophoudt te bestaan. Het onderzoek draait om de besluitvorming over de sluiting van de instelling door moederorganisatie Pluryn. Kinderombudsman Margrite Kalverboer wil weten “of de belangen van kinderen en jongeren zijn onderzocht en meegewogen”.

“Ik krijg signalen die reden geven tot zorg”, zegt Kalverboer. “Is er straks voor alle kinderen en jongeren een geschikte plek beschikbaar? Hoe verloopt de besluitvorming?” In het onderzoek wordt gekeken naar heden, verleden én toekomst. De twee vestigingen, in Hoenderloo en Deelen, gaan in augustus dicht. Nu verblijven er nog zo’n 160 kinderen en jongeren met complexe problemen, zoals psychiatrische stoornissen. Voor hen moet een andere locatie worden gevonden.

Ouders en vakbond FNV zijn zeer kritisch over de sluiting. Die is volgens Pluryn noodzakelijk vanwege forse financiële verliezen. Ook de kwaliteit zou niet in orde zijn. (ANP)