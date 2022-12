Kinderziekenhuis UMCG opent special care afdeling

Het gaat vaak om kinderen met een aangeboren aandoening of ernstige ontwikkelingsachterstand die langdurig of soms levenslang afhankelijk zijn van technologie, zoals beademing, sondevoeding of een tracheostoma. Als de patiënt sterk genoeg is om naar huis te gaan, kunnen ouders op de afdeling getraind worden om de zorg thuis te kunnen geven.

Op de Special Care ligt een speciale groep kinderen, zoals kinderen met spierziekten of neurologische aandoeningen. Maar ook zuigelingen met luchtweg- of ademhalingsproblemen. Deze kinderen worden vaak in het ziekenhuis opgenomen omdat ze bovenop hun aandoening een verkoudheidsvirus of andere infectie hebben, of omdat ze geopereerd moeten worden.

Zeer ernstig en acuut

Door hun technologieafhankelijkheid hebben deze kinderen intensieve zorg en -toezicht nodig, die op een gewone verpleegafdeling niet geboden kan worden. In de meeste ziekenhuizen worden deze kinderen opgenomen op een Kinder Intensive Care, waar ze liggen tussen de meest zieke kinderen die zeer ernstig en acuut ziek zijn en levensreddende zorg nodig hebben. De Special Care kinderen zijn doorgaans minder ernstig ziek en wel stabiel.