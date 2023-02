Kiwa breidt scope HKZ Kleine Organisaties uit met accreditatie sector Jeugd

De Raad van Accreditatie (RvA) heeft Kiwa geaccrediteerd voor toetsing volgens de HKZ-norm Kleine Organisaties sector Jeugd. Met het behalen van deze accreditatie is Kiwa actief in acht verschillende sectoren van de HKZ Kleine Organisaties.

De Raad van Accreditatie (RvA) heeft Kiwa geaccrediteerd voor toetsing volgens de HKZ-norm Kleine Organisaties sector Jeugd. Met het behalen van deze accreditatie is Kiwa actief in acht verschillende sectoren van de HKZ Kleine Organisaties.

De HKZ Kleine Organisaties is er voor kleinere organisaties in de zorg- en welzijnssector. Ook kleinere zorgaanbieders kunnen hiermee aantonen dat ze voldoen aan relevante eisen. Daarnaast laat het zien dat zij binnen hun organisatie, praktijk of maatschap ernaar streven om de zorg te verbeteren.

Meerdere sectoren

Kiwa is inmiddels geaccrediteerd voor negen sectoren: acute zorg, eerstelijnszorg, publieke gezondheidzorg, verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidzorg, genees- en hulpmiddelen, welzijn en sinds kort dus ook jeugd.