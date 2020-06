Klein Nagelvoort-Schuit benoemd in raad van bestuur UMCG

De raad van toezicht van het UMCG in Groningen heeft prof. dr. Stephanie Klein Nagelvoort-​​​Schuit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het UMCG. Ze is afdelingshoofd inwendige geneeskunde bij het Erasmus MC in Rotterdam. Ze krijgt de portefeuilles patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid en medische vervolgopleidingen.

Klein Nagelvoort-Schuit (46) is ook hoogleraar interne geneeskunde en plaatsvervangend hoofdopleider interne geneeskunde Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest-Nederland. De raad van toezicht heeft Klein Nagelvoort-Schuit benoemd, omdat ze twintig jaar in een umc heeft gewerkt en het veld “door en door kent”, aldus voorzitter Andrée van Es.

Samenwerking

Van Es: ‘Zij kent het veld niet alleen als arts op de werkvloer, maar ook als hoofd van twee verschillende medische afdelingen in functies met bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij hecht veel waarde aan samenwerking met alle zorgprofessionals in een umc. Zij heeft nadrukkelijk oog voor het belang van het gezamenlijk bestuurlijk optrekken in de regio. Zij zal de ervaringen die ze in Rotterdam heeft opgedaan op het gebied van het uitbouwen van de ketenzorg in de regio, meenemen naar het UMCG”.

Klein Nagelvoort-Schuit voelt zich “vereerd” met de benoeming: ”Ik wil de komende jaren mijn uiterste beste doen om samen met verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgprofessionals de kwaliteit van de patiëntenzorg van het UMCG nog verder te vergroten. Vanuit mijn geloof in ‘professionals in the lead’ ambieer ik om zeer toegankelijk en zichtbaar te zijn voor iedereen binnen het UMCG – onder andere door actieve betrokkenheid bij de patiëntenzorg.”

E-health

Ze kijkt ook uit om de samenwerking met andere zorginstellingen in de regio Noord-Nederland verder te versterken, ook wat betreft de medische vervolgopleiding: “In Rotterdam heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van e-health. Die ervaring wil ik inzetten om de toepassingsmogelijkheden van e-health voor het UMCG verder uit te bouwen”.

Klein Nagelvoort-Schuit werkt sinds 2000 in het Erasmus MC. Voordat zij afdelingshoofd inwendige geneeskunde werd, was zij onder andere sectorhoofd Acute Interne Geneeskunde, medisch coördinator en later afdelingshoofd Spoedeisende Hulp en hoofdopleider Interne Geneeskunde voor de Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest-Nederland. Ook is zij momenteel vicevoorzitter van het stafconvent en bestuurlijk actief in de zorg op landelijk niveau. Eerder dit jaar werd zij benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde, met een leeropdracht gericht op e-health.

Met deze benoeming bestaat de raad van bestuur van het UMCG op 1 oktober verder uit: prof. dr. Ate van der Zee (voorzitter), drs. Henk Snapper RA RC (vicevoorzitter) en prof. dr. Marian Joëls (decaan).