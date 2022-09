Kleine okseloperatie geeft genoeg info over uitzaaiingen borstkanker

Uit een studie van het Erasmus MC Kankerinstituut blijkt dat bij vrouwen met borstkanker en uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel niet alle klieren verwijderd hoeven te worden. Een kleine operatie geeft al een goede voorspelling of alle uitzaaiingen na chemo verdwenen zijn.

Dat meldt Erasmus MC op 8 september. Uit de RISAS-studie – onder 227 patiënten in veertien ziekenhuizen – blijkt dat het selectief verwijderen van enkele klieren al voldoende informatie geeft. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Surgery.

Klachten

Tot voor kort werden met een zogenoemd ‘okseltoilet’ alle lymfeklieren na chemotherapie operationeel verwijderd. Volgens het Erasmus was dat bij een op de drie vrouwen waarschijnlijk niet nodig, omdat er geen uitzaaiingen waren. Deze vrouwen zitten wel met de klachten van zo’n operatie, zoals pijn en moeite met bewegen van de arm.

REFINE

Veel Nederlandse ziekenhuizen waren al overgestapt op deze nieuwe procedure, maar wetenschappelijk bewijs was er nog niet. De zogeheten RISAS-aanpak werkt niet alleen in gespecialiseerde kankercentra, maar ook in regionale ziekenhuizen, aldus de onderzoekers. Een volgende stap is om te kijken of informatie uit beeldvorming en pathologie al voorafgaand aan een operatie valt op te maken of door de chemo de uitzaaiingen zijn verdwenen. De REFINE-studie gaat zich daarmee bezighouden.