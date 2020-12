Klinieken willen flexibele financiële schil reguliere zorg

ZKN heeft ZN enkele maanden geleden om een dergelijke flexibele schil gevraagd. “Daarmee kun je het best de patiëntenspreiding zo optimaal mogelijk realiseren”, aldus de woordvoerder van ZKN. “Deze oplossing is ook het meest geschikt om de samenwerking tussen ziekenhuizen en klinieken soepel te laten verlopen en snel te reageren op nieuwe afschalingen van reguliere zorg in de ziekenhuizen.”

Dat zegt ZKN in een reactie op het akkoord dat NVZ, NFU en ZN vorige week vrijdag hebben gesloten over de compensatie van coronakosten in 2021. De contracten voor 2020 lopen door in 2021 en het budgettair kader zorg mag geen belemmering zijn voor inhaalzorg. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over onder meer de meerkosten door covid, productie-uitval, kosten voor opschaling van IC-bedden, een hardheidsclausule en compensatie voor gestegen loonkosten.

Onwenselijk

Vanaf september heeft ZKN bij de zorgverzekeraars aandacht gevraagd voor een “onwenselijk gevolg van de lumpsumregeling tussen ZN en de ziekenhuiskoepels”. Vooral omdat bleek dat patiënten die voor electieve zorg niet meer in ziekenhuizen terecht konden, niet verzekerd bleken voor een behandeling in klinieken waar nog capaciteit voldoende was. De lumpsum die voor een belangrijk deel was bestemd voor die reguliere zorg, ging niet met die patiënt mee naar een andere zorgaanbieder.

“Wij hebben bij ZN aangegeven voor onszelf geen collectieve afspraken te beogen, zoals nu bij de ziekenhuizen. We wilden wel, als vertegenwoordigers van een patiëntengroep die in de coronacrisis op het tweede plan is gezet, betrokken worden in het gezamenlijk opstellen van spelregels. Deze verzoeken zijn herhaaldelijk niet ingewilligd,” aldus de woordvoerder.

Niet beschikbaar

ZKN vreest “omvangrijke zorgschade bij patiënten” vanwege de uitgestelde zorg. Die zorgschade leidt, zoals afgelopen week door het RIVM naar buiten is gebracht, tot 34.000 tot 50.000 minder gezonde levensjaren. Voor een groot deel komt dat door het wegvallen van behandelingen bij oogheelkunde en orthopedie, zoals staar-, knie- en heupoperaties. ZKN wijst erop dat dit allemaal behandelingen zijn die in klinieken plaats (kunnen) vinden: “Iedereen heeft het over inhaalzorg en oplopende wachtlijsten, maar daar waar ze weggewerkt kunnen worden, wordt voor de patiënt het geld niet beschikbaar gesteld.”

ZN wil dat klinieken individueel met ziekenhuizen onderhandelen over de overdracht van patiënten-budget. “Men stelt dat verzekeraars niet ‘dubbel’ willen betalen, daarmee implicerend dat het de klinieken zijn waar die verdubbeling plaatsvindt”, aldus ZKN: “Wij stellen dat verzekeraars vanaf hun eerste overkoepelende afspraak met de ziekenhuizen betalen voor zorg die voor een deel niet door die ziekenhuizen geleverd wordt. En dat zij dus gebonden blijven aan hun zorgplicht jegens reguliere patiënten.”