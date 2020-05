KNMP kiest voor slagvaardiger bestuur

De KNMP is van oudsher gefragmenteerd door de relatief zelfstandige rol van verschillende secties. De sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) behartigt de sociaal economische belangen van openbare apotheken en ontwikkelt hiervoor haar eigen beleid. Apothekers die buiten de directe patiëntenzorg werkzaam zijn, in onder meer beleid, onderzoek, onderwijs, consultancy en advies, zijn aangesloten bij de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). Daarnaast is er ook nog een sectie Wetenschappelijk Onderzoek (WSO) actief, die zich vooral richt op de vak-ontwikkeling van openbare apothekers.

Missie

Blijkens het missiestatement wil de KNMP af van deze fragmentatie. “De KNMP is de beroepsorganisatie voor alle apothekers”’, aldus de KNMP. “Het beroep is wat ons bindt als apothekers en hetgeen we uitdragen in houding en gedrag. Intern en extern. Waar we naar handelen en op aanspreekbaar zijn.”

Gemeenschappelijkheid

Om die gemeenschappelijkheid beter te waarborgen wordt het KNMP-bestuur in de nieuwe bestuurlijke structuur integraal verantwoordelijk voor alle besluiten van de KNMP. De inbreng van de verschillende secties krijgt een plek in de ledenvergadering en enkele commissies.

Elektronische stemming

Om de overgang naar de nieuwe bestuurlijke structuur soepel te laten verlopen opteert de KNMP in eerste instantie voor een transitiebestuur, bestaande uit leden van het huidige KNMP-bestuur en leden die uit de boezem van WSO, LOA en AGM komen. De leden kunnen hierover via een digitale stemming hun oordeel geven. De uitslag van de elektronische stemming wordt tijdens de AV op 24 juni bekendgemaakt. Een eerdere stemming over het nieuwe bestuur werd ingehaald door coronacrisis. De stemmen die hiervoor zijn uitgebracht zijn niet meer geldig. De uitslag van die stemming is dan ook vernietigd.