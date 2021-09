KNO-artsen delen oordopjes uit aan bezoekers Grand Prix

Tussen de bezoekers aan de Grand Prix in Zandvoort komend weekend staan naast autosportliefhebbers ook artsen in witte doktersjassen. Een groep keel-, neus- en oorartsen (KNO) deelt de komende dagen aan bezoekers van de Grand Prix oordoppen uit, die ze ‘OORbehoedsmiddelen’ noemen.

“Als liefhebber van de auto- of motorsport is de kans groot dat je het geluid juist fantastisch vindt, maar voor ons is de Grand Prix een mooie aanleiding om met veel mensen in gesprek te gaan over hoe je én van de Grand Prix kunt genieten, én je gehoor kunt beschermen. Namelijk, met oordoppen!” vertelt KNO-arts Fedja Vos, één van de deelnemende KNO-artsen. “Mensen beseffen nog lang niet altijd dat hard geluid, ook op jonge leeftijd, soms blijvende klachten zoals gehoorschade en oorsuizen kan veroorzaken.”

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen tegen gehoorschade zijn het dragen van oordoppen en het inlassen van een ‘oorpauze’. “Let er op dat je niet continue in het lawaai staat, maar geef je oren ook even rust”, aldus de artsen. (ANP)