Koepelorganisaties pleiten voor regionale voorraden beschermingsmiddelen

Huisartsen, verpleegkundigen en andere professionals die in de extramurale zorg werken, moeten beter beschermd worden bij een nieuwe golf coronabesmettingen. Ook moet het covid-testbeleid ‘beter en ruimer’ worden opgezet. Daarvoor pleiten zes branche- en beroepsverenigingen in een gezamenlijk schrijven aan de Tweede Kamer.

Bij een nieuwe golf besmettingen dienen alle huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers “zonder meer de beschikking te hebben over voldoende beschermingsmiddelen”, schrijven de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de organisatie voor eerstelijnszorg InEen, beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN en brancheverenigingen voor de ouderen- en thuiszorg Actiz en Thuiszorgnl. Dit impliceert dat huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties en wijkverpleging op elk moment moeten kunnen bijbestellen, wanneer hun eigen voorraad op raakt.

Voorrang

Ook willen de zes organsaties dat zorgmedewerkers voorrang krijgen bij het testen: zorgverleners zouden altijd dezelfde dag getest moeten kunnen worden en 24 uur later de uitslag ontvangen. Dit moet in elk geval geregeld zijn in regio’s waar de afgesproken termijnen nu niet gehaald kunnen worden. Als wachttijden voor de GGD-teststraten te lang oplopen, betekent dit dat zorgmedewerkers langer in onzekerheid verkeren of zij het virus onder de leden hebben. Tot er een uitslag is mogen ze bovendien niet werken en dat betekent een hogere werkdruk voor andere collega’s.

Betere afspraken

Daarnaast moet het covid-testbeleid in bredere zin op een aantal vlakken beter en ruimer opgezet worden. Allereerst moet de toegang tot het testen beter. Daarnaast loopt de terugkoppeling van uitslagen van de GGD naar de huisarts van de geteste patiënten niet overal goed. Weliswaar zijn hier landelijk afspraken over gemaakt met GGD GHOR Nederland, maar niet alle regionale GGD’en volgen deze afspraken. De positieve uitslagen worden veelal wel teruggekoppeld, telefonisch dan wel digitaal, maar rond de uitwisseling van negatieve uitslagen is niets geregeld.

Alle testuitslagen

De briefschrijvers vinden het belangrijk dat huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers weten of hun patiënten wel of niet besmet zijn. Om te beginnen geeft het vanuit het oogpunt van monitoring een beter beeld van de verspreiding van het virus. Bovendien kunnen ook negatief-geteste patiënten zich met zorgvragen bij hen melden. De zes organisaties willen daarom dat de huisarts in gebieden waar covid-19 weer opvlamt, via de reguliere weg alle testuitslagen -positief én negatief- ontvangt.

Publieksmaatregelen

De ondertekenaars maken zich daarnaast sterk voor intensivering van de landelijke publiekscampagne rond corona. Het gaat daarbij om inmiddels welbekende maatregelen als thuisblijven bij klachten, het vermijden van drukte, afstand houden en handen wassen. De extramurale zorgverleners maken zich zorgen over het feit dat de maatregelen minder worden nagevolgd. “Wij roepen iedereen op deze maatregelen te volgen”, aldus de ondertekenaars van de brief. “We moeten hier nú, met zijn allen, wat aan doen door te zorgen dat iedereen zich weer beter aan de regels gaat houden.”

Eigen huis

Met de brief nemen de zes organisaties een voorschot op het Kamerdebat van 12 augustus. De Kamer komt terug van zomerreces om met minister De Jonge (VWS) te spreken over de recente ontwikkelingen rond covid-19. Met de brief willen de organisaties de cruciale rol van de extramurale zorg onderstrepen: “Weinig mensen weten dat het grootste deel van de coronapatiënten in eigen huis verblijft. De eerstelijnszorg heeft de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in de zorg voor coronapatiënten en daarmee ook in het voorkomen van overbelasting van ziekenhuizen en ic-capaciteit.”