Kort geding om bezoek aan bewoners verpleeghuis met corona

De stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ) wil met een kort geding tegen de Staat voorkomen dat verpleeghuizen meteen helemaal sluiten als er één bewoner blijkt te zijn met corona. De stichting vindt dat buitensporig, omdat er bijvoorbeeld mogelijkheden kunnen zijn om de vleugel in kwestie af te sluiten of besmette bewoners elders onder te brengen.

Gezondheidsminister Hugo de Jonge schreef vorige week dat “In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg geldt dat het ontvangen van bezoek verboden is indien in die instellingen zich nog één of meer covid-19 besmettingen voordoen.”

Fundamentele mensenrechten

De dagvaarding is nog in de maak, aldus de stichting, die vindt dat een dergelijk bezoekverbod “regelrecht indruist tegen fundamentele mensenrechten én tegen de eigen oproep van de minister aan instellingen om maatwerk te leveren in coronatijd.”

Ontvangen meldingen

De SOVIDZ zegt verder de afgelopen dagen verscheidene meldingen te hebben gekregen over instellingen die hun coronabeleid niet of nauwelijks versoepelen. De club inventariseert en verzamelt die verhalen nu en zal ze voorleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

IGJ houdt ‘richtinggevend en stimulerend’ toezicht

De inspectie zegt juist woensdag op de eigen site “richtinggevend, stimulerend toezicht op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen” te zullen houden. “Tegelijk grijpt de IGJ in als er sprake is van een situatie die een bedreiging kan betekenen voor de kwaliteit van leven en veiligheid van cliënten of die in het belang van goede zorg onderzoek vraagt. Bijvoorbeeld onnodig beperkingen stellen aan naar buiten mogen gaan of rond mogen lopen binnen de zorginstelling of het onnodig beperkingen stellen aan bezoek.”

Het is nog niet duidelijk wanneer het kort geding dient. (ANP)